Kolegyně zakryjí jen bradavky a vydělávají čtyřikrát tolik. DJ Lucca zůstává cudná a chudá

„Kritéria jsou taková, že bych pro toto označení musela ukázat ještě víc. Na to jsem neměla odvahu,“ uvedla v rozhovoru pro Super.cz hudebnice, která naznačovala, že na fotkách působila cudně.

Manželka zakládajícího člena kapely Lucie Michala Dvořáka (56) si nedovede představit, že by nafotila odvážnější snímky.

„To, co jsem předvedla, je moje maximum. Jsem hlavně dýdžejka,“ říká Lucca, která se chce prezentovat hlavně svou tvorbou. „Nechci se profilovat vzhledem, ale hudbou. Vzhled k dýdžejingu patří, ale nesmí to být to primární,“ říká.

Na svou vizáž během hraní blond kráska dbá, ale s provokativností to nepřehání. „Existují dýdžejky, které hrají jen se zakrytými bradavkami a berou čtyřikrát větší honoráře. Já jsem ale chudá zahalená dýdžejka. Nemám na to odvahu,“ smála se Lucca. ■