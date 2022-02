Michal Dvořák a Lucca se letos na zimu do exotiky nechystají: Starší syn kvůli změně režimu málem propadl

Lucca je zastánkyní tradiční školní docházky. Super.cz

Letos obdobný scénář nezopakovala. „Bohužel jsem stále tady. Děti jezdí na snowboardu a já s nimi trávím čas na českých horách,“ nechala se Lucca slyšet během plavby s kolegyněmi z pánského časopisu Playboy. Zároveň přiznala, že by sníh raději vyměnila za horký písek: „Kdyby jezdili na surfu, tak by to pro mě bylo lepší.“

Několikatýdenní dovolená se neopakuje také kvůli školní docházce synů Michala a Františka, které má hudebnice se zakládajícím členem kapely Lucie Michalem Dvořákem.

„Děti chodí do školy. Pokud bychom odjeli na delší dobu, tak bychom se tam s nimi museli učit. Není to ideální. Lepší, když je učí paní učitelky, které na to mají vzdělání,“ říká Lucca, která se nám v rozhovoru přiznala, že na studijních výsledcích jejich dětí se změna školní docházky podepsala.

„Projevilo se to negativně. Jeden málem propadl z němčiny. Ten druhý musel dohánět násobilku. Bohužel,“ krčí rameny Lucca. ■