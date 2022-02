David z Beverly Hills bude popáté otcem: Tato krásná blondýnka po jeho boku nahradila Megan Fox

Sharna Burgess a Brian Austin Green čekají dítě. Profimedia.cz

Zpráva o těhotenství tanečnice známé ze soutěže Dancing with the Stars, americké obdoby StarDance, přichází krátce poté, co Greenova exmanželka Megan Fox (35) oznámila zásnuby s rapperem Machinem Gunem Kellym.

S Burges se dal Green dohromady pět měsíců poté, co s Fox po téměř deseti letech manželství oznámili, že se rozešli. Mají spolu syny Noaha (9), Bodhiho (7) a pětiletého Journeyho. Z předchozího vztahu má herec ještě devatenáctiletého Kassia.

V říjnu Green a Burges oslavili první výročí vztahu. Brian při té příležitosti napsal, že je šťastný jako nikdy dřív.

„Seznámili jsme se v kavárně, pak jsme byli párkrát na rande a pak jsme spolu skončili v lockdownu. Jsem za to vděčná, protože nám to umožnilo se poznat a to bylo skvělé,“ řekla Sharna magazínu People. ■