Je talentovaná, krásná a úspěšná na sněhu i v modelingu: Osmnáctiletá lyžařka budí obrovskou pozornost

Eileen Gu Foto: Super.cz/Profimedia.cz

O mladé lyžařce se mluví jako o obrovském talentu, který se rodí jednou za mnoho let, a - už v jejích osmnácti letech - také jako o legendě. Kromě loňských mistrovských medailí z disciplín halfpipe a slopestyle Eileen jako první žena v historii skočila těžký skok Double Cork 1440.

Narodila se a vyrostla v USA, její matka Yan pochází z Číny, otec je Američan. Do USA Yan, někdejší lyžařská instruktorka, emigrovala před víc jak třiceti lety a dceru vychovávala jako svobodná matka, uvádí The New York Times.

Do patnácti let Eileen závodila za rodnou zemi, poté oznámila, že dál bude soutěžit za Čínu. Jednou z motivací prý bylo, že chtěla svůj milovaný sport přiblížit mladým čínským teenagerům.

„Doufám, že prostřednictvím lyžování sjednotím lidi, přispěji k porozumění, vzbudím diskuzi a zasadím se o přátelství mezi národy. Pokud pomůžu mladým dívkám překračovat hranice, splní se tím mé přání,“ uvedla Gu. ■