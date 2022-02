„Ach bože, mám ještě prsa? Bylo to brutální.“ Olympionička vzpomíná na děsivý pád

Aimee Fuller Profimedia.cz

Patřila k želízkům v ohni, ale naději na medaili před čtyřmi roky zhatil děsivý pád. Aimee chtěla při skoku udělat dvě salta vzad, ztratila ale kontrolu a spadla na obličej a hrudník.

„Moje první myšlenka byla: Bože, mám ještě prsa? Bylo to brutální. Vím, jaké jsem měla štěstí, že jsem zůstala pohromadě,“ vzpomínala pro The Sun.

Tím skončil nejen olympijský sen, ale i třináctiletá kariéra. „Když jsem dopadla, věděla jsem, co to je. Že radši půjdu dělat do televize. Po tom už jsem nikdy nesoutěžila. Nechci své rodiče vystavovat takovému stresu,“ uvedla.

