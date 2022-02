Měli spolu Chuck a Blair ze Super drbny něco i ve skutečnosti? Slavný herec promluvil o vztahu s krásnou kolegyní

Ed Westwick a Leighton Meester jako Chuck a Blair v Super drbně Foto: Profimedia.cz/PLANET PHOTO

Mezi hvězdami legendárního seriálu Super drbna to občas dost jiskřilo, a někteří z herců spolu dokonce randili i ve skutečném životě. Asi nejoblíbenějším seriálovým párem byli Blair a Chuck a fanoušci v průběhu let hojně spekulovali, jak to asi spolu měli jejich představitelé. A Ed Westwick (34) alias Chuck Bass se po letech rozhodl kápnout božskou.

„Je nesmírně talentovaná,“ vzdal hold kolegyni Leighton Meester (35) v podcastu XOXO. „Velmi mi schází. Byla mezi námi skvělá chemie. Uměli jsme jeden druhého rozesmát a byl jsem vůči ní hodně ochranitelský. Udělala ze mě lepšího člověka,“ rozpovídal se.

Mezi herci to jiskřilo tolik, že tvůrce dokonce inspirovali k vývoji děje kolem jejich postav. „Okamžitě mezi nimi vzniklo spojení. Bylo to zábavné sledovat. Takhle to celé vzniklo, byl to dobrý příběh, který lidi bavil,“ nechal se slyšet výkonný producent Josh Schwartz.

Westwick se brzy objeví například ve válečném dramatu Wolves of War nebo v akčním filmu Deep Fear na motivy stejnojmenné počítačové hry.

Na Meester, která už je dvojnásobnou maminkou, se diváci zase mohou těšit v novém seriálu Jak jsem poznala vašeho otce nebo thrilleru Weekend Away. ■