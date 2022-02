Maminka z Kukaček i něžná princezna jsou minulostí. Herečka ztvární neohroženou policistku. V drsné přestřelce poteče krev

Martina Dancingerová v přestřelce FTV Prima

Že křehká herečka umí zahrát i drsnou roli boxerky, se diváci přesvědčili v minulosti, další ne zrovna něžnou roli získala také v novém osmidílném seriálu Duch, kde nebude nouze o akční scény.

Dancingerová ztvární roli Radky - hlavy elitní policejní jednotky. Seriál začíná hodně zostra - drsnou přestřelkou s mafiánským bossem a úmrtím kolegy Petra (Martin Písařík), kterého nahradí Emil v podání Štěpána Benoniho (37). Toho zná Dancingerová z natáčení Ordinace, kde ho sváděla. Holý zadek za ni tehdy ukázala dublérka.

„Se Štěpánem jsme spolu hráli, znali jsme se, a to je výhoda. Umíme na sebe reagovat, podržíme se v nepohodlných situacích nebo se dokážeme povzbudit. To je moc fajn. Teď se nám tady trošku obrátily role. Já jsem ta akční a on je taková moje koule u nohy,“ prozradila herečka, která tak se zbraní v ruce bude honit zločince, i když zbraň není její vášní.

„Zbraně mi nedělají dobře, nemám je ráda a rozhodně to není něco, co by mi přirostlo k ruce. Pro mě ale bylo nesmírně důležité, že tam byli lidi, kterým jsem věřila, takže když mi dali zbraň do ruky, věděla jsem, že je to bezpečné a nemůže se nic stát. Pomůže vám to pak v tom hraní, protože je člověk klidný,“ vysvětluje.

Seriál Duch vznikal na Primě pod taktovkou úspěšného režiséra Petera Bebjaka, který má na svém kontě současný divácký hit Devadesátky. Natáčení akční úvodní přestřelky měl od začátku v malíku.

„Celá scéna se natáčela v obrovské hale v Praze a trvalo to jeden den. Dopoledne se vše nazkoušelo a odpoledne se celá ta dvanáctiminutová scéna natočila. Režisér Petr Bebjak byl precizní a celé se to nazkoušelo jako divadlo. Byl to velký adrenalin,“ popsala Dancingerová, jež se z křehké princezny a maminky posunula k akčnější roli. ■