Sexy Mirka z Love Islandu už není sama. A budete se divit, s kým randí

Mirka Pikolová Super.cz

Honza si na Mirku brousil zuby už v reality show, ta ale chtěla, aby jejich vztah zůstal kamarádský. Nyní je všechno jinak. "Hodně se teď vídám s Honzou, uvidíme, co z toho bude. Je nám spolu hezky, nevím, jestli je to už vztah. Máme se rádi, necháváme to plynout, netlačíme se do ničeho," řekla Super.cz Mirka.

"Dala jsem mu šanci, je to moc hodný chlap. Má pro mě cenu něco s ním tvořit. Nechávám to na osudu," usmívala se tanečnice a modelka.

Sbližovat se začali hned po skončení reality show. "S Honzou jsme tam chodili kolem sebe, nevnímala jsem ho jako někoho, s kým bych chtěla být, začali jsme se sbližovat až po konci Love Islandu. Tři dny jsme byli společně na hotelu a zjistili jsme, že je nám spolu fajn," dodala. ■