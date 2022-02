Hloupá, bez inteligence a ve vlastním světě? Mirka je v šoku, co o ní v Love Islandu ostatní říkali. Tohle vzkazuje

Mirka Pikolová Super.cz

"Z toho, co jsem zatím viděla, jsem spokojená sama se sebou, na nic jsem si nehrála, mám z toho dobrý pocit. Ale byla jsem zklamaná, když jsem viděla, jak nehezky o mně mluví. To mi bylo hodně líto. Že i když jsem nikomu nic neudělala, tak o mně opravdu ošklivě mluvili," řekla Super.cz Mirka Pikolová.

"Každá negativní narážka je nepříjemná. Za nic se nestydím. Znali mě týden a už o mně říkali, jak jsem hloupá. Co znamená být chytrý? Pro mě je důležité, že umím projít životem, vím, jak s ním naložit. Nemusím vědět všechno. Každý máme ty hodnoty jinde. Nemyslím, že je hezké hodnotit inteligenci člověka po týdnu," říká smutně Pikolová.

Největším zklamáním pro ni byly Tess a Laura a také Aisha. "Ta mě urazila asi nejvíc. Byla jsem v šoku, co o mně říkala," dodala Mirka, která kolegyni úder po skončení reality show vrátila ve velkém stylu. Randí s Honzou, kterého Aischa považovala za svoji velkou lásku.

I přes pomluvy by do reality show šla znovu. "Je to obrovská zkušenost. Zážitek. Do života mi to stoprocentně hodně dalo," dodala. ■