7 nových seriálových fešáků. Hajzlík, vychytralý týpek i neskutečný klaďas. Který je váš favorit?

Vychytralý týpek David Gránský jako Albert Polák

Hezounek David Gránský (29) hraje vedoucího marketingu a PR proslulé zoo, a rozhodně není žádný svatoušek. „Albert je tak trochu záporná postava, myslím si, že je to šikovný, schopný, ale vychytralý týpek. Nemáme spolu absolutně nic společného, o to víc je to pro mě zábavné. Je to můj opak a je hodně na holky,“ popsal svou postavu Gránský, jenž se letos poprvé stane tatínkem.

Záporák Jan Kopečný jako Kamil Ovčík

A máme tady dalšího velkého záporáka a hajzlíka každým coulem. Kopečný (32) tak vyměnil role romantických hrdinů za negativní postavu se vším všudy. „Baví mě to, je to role, není to můj život, ale trošku se bojím, jaká bude reakce okolí. Nevím, zda si to divačky nepřevedou i do skutečného života, že takový jsem. Nejsem!“ ubezpečuje herec a zpěvák.

Klaďas každým coulem Robert Urban jako Petr Kříž

Soudce, otec dvou malých dětí, kterému zemřela žena, a tak se musel poohlédnout po chůvě, která se postará o děti. Scenáristé tak Robertu Urbanovi (35) přivedou do cesty Evu Burešovou alias Viky. „Je to kladný hrdina, který má smysl pro fair play, a to je mi na něm sympatické a blízké. V životě to taky tak mám. Nenarazil jsem na nic, co by se mi na něm nelíbilo,“ libuje si herec.

Sympaťák Štěpán Benoni jako Marek Rokl

Majitel baru, kde vystupuje jeho nejlepší kamarádka Viky pod přezdívkou Lady X. Díky ní je bar nacpaný k prasknutí, protože záhada hosty láká. „Klaďas, klaďas. Sympaťák, sympaťák. To mi bylo řečeno, když jsem se ptal, jaký Marek bude. Je to hodně zodpovědný a hodný kluk, který všechny stmeluje,“ charakterizoval Štěpán Benoni (37) svou postavu.

Šimon Bilina jako Adam „Haďák Hruška

Charismatický, možná až démonický a záhadně okouzlující Haďák, který si mnohem víc rozumí se zvířaty než s lidmi. S těmi moc nemluví, chová se odtažitě a dost stroze. A důvod k takovému chování rozhodně má. Adam je bývalý voják a veterán z Afghánistánu, který přežil teroristický útok a skončil nakonec ve vězení. „Seriál je pro mě první větší příležitost. Před rokem a půl jsem dokončil školu, pak přišel covid a moc na očích jsem nebyl.“ Teď si ho ale divačky jistě zapamatují.

Roztomilý klaďas Vojtěch Vovesný jako Eduard Novotný ml.

Diváci si ho pamatují jako roztomilého klučinu, který s drzostí sobě vlastní okouzlil Sabinu Laurinovou (49) a Marka Němce (40), kteří se stali jeho skoro seriálovými rodiči v doktorském seriálu Modrý kód. O pár let později se se Sabinou Laurinovou potkal znovu. „Eda je klaďas, díky ségře a její lži se mu podaří potkat i lásku. Na rozdíl od Sid ale chodím poctivě do školy, učím se na sklenáře a moc mě to baví,“ poodkryl svou roli.

Temperamentní Goran Maiello jako Vojta Rokl

Tenhle česko-italský herec je seriálovým osvěžením a ZOO je jeho první velká herecká příležitost. „Vojta má ženu, dítě, pracuje a taky má rozpory s maminkou (Veronika Freimanová). Byl v pasťáku, a to mu trochu dává do života handicap, který se snaží překonat. Chce se zařadit do života, trochu soupeří se svým bratrem. Mají se ale moc rádi, a dokonce pro bratra pracuje v baru.“ Po všech těch eskapádách už seká latinu, jen je malinko přidrzlý, paličatý a svérázný.

„Občas je roztržitý, občas přijde pozdě, ale jinak je to spolehlivý barman. Musím říct, že natáčet s Veronikou Freimanovou je úžasné. Hodně se od ní učím. Stejně tak i od Ondřeje Pavelky, který mi hraje tatínka. Jsou to legendy a je mi ctí, že můžu stát po jejich boku,“ vysekl jim poklonu. ■