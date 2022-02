Hospodyně Blaženka z Četnických humoresek vyrazila do společnosti. Herečka (75) je stále vitální dámou a moc jí to sluší

Vlasta Peterková Michaela Feuereislová

A když má tu možnost, ráda vyrazí do společnosti. Naposledy si nenechala ujít premiéru dlouho očekávaného filmu režiséra populárních Vlastníků Jiřího Havelky Mimořádná událost. Peterkové to opět moc slušelo a je vidět, že se udržuje ve formě i v babičkovském věku. Recept na to má jednoduchý - životní optimismus i pohyb.

Každodenní válení na gauči před televizní obrazovkou by ji zkrátka nebavilo. „Také pravidelně cvičím, studuji celoživotně anglický jazyk, a hlavně musím říct, že jsem neztratila chuť do života. Člověk se pořád na něco těší, a to je můj případ. Nevzpomínám na to, co bylo špatně, člověk musí myslet do budoucna. Jsem obklopena lidmi, kteří jsou moc hodní, a jsem šťastná,“ řekla Super.cz loni v říjnu, kdy slavila 75. narozeniny. Sympatické herečce přejeme hlavně pevné zdraví! ■