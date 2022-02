Z každé strany jedna ex: Jaromír Jágr slavil narozeniny s bývalými láskami. Co na něj práskly?

Jaromír Jágr s moderátorkami Innou Puhajkovou a Ivou Kubelkovou FTV Prima

S první zmíněnou se Jaromír poznal v roce 1996, tehdy byla Iva jednou z královen krásy, a strávili spolu dvě léta. S Innou, tehdejší modelkou a nynější moderátorkou sportovního zpravodajství, byl hokejista ve vztahu šest roků. Rozchod oznámili v roce 2012.

Oba vztahy skončily v dobrém, expartneři vůči sobě nechovají žádnou zášť, a když se potkají, rádi si popovídají. Právě Kubelkovou a Puhajkovou si moderátor Libor Bouček (41) pozval do pořadu Máme rádi Jardu, adaptace populárního Máme rádi Česko, do dílu, který je poctou hokejové hvězdě.

Jaromír Jágr letos slaví 50. narozeniny.

„Obsazení týmu mě nepřekvapilo, je dobře vymyšlené. No tak co, chybí nám v sestavě Andrea Verešová, Lucie Borhyová, Nikol Lenertová, Veronika Kopřivová. Bylo to úžasné, všichni jsme se výborně bavili. Jarda potvrdil, co vím už dávno, že je neuvěřitelně vtipný,“ prozradila Iva s tím, že se na natáčení pečlivě připravila.

„Trošku jsem si ho vygooglila, když jsem sem jela. Jestli se budou otázky týkat Jardy, budu vědět, co bylo před dvaceti lety, ale od té doby už nejsem tak v obraze,“ smála se.

„Musím říct, že jsem před začátkem byla lehce nervózní, ale ve finále mě ta atmosféra strhla. Přáli jsme si zvítězit, výhrou byly bábovky. Že je má rád, jsem věděla, tušila jsem, že to platí dodnes, on je v tomhle směru nenáročný,“ pobavila Inna.

Aktuální partnerkou nejslavnějšího českého hokejisty a vyhlášeného starého mládence je sedmadvacetiletá modelka Dominika Branišová (27).

Díl Prima odvysílá 11. února večer. ■