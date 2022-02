Markéta Konvičková se ošklivě zranila: Otevřená rána na noze ji na šest týdnů upoutala na lůžko

Markéta Konvičková Foto: Silná a krásná

"Zlomené to nebylo. Mám otevřenou ránu do masa a kosti, hojí se to strašně dlouho," upřesnila závažné zranění zpěvačka. "U nohy mám nonstop přístroj, co mi to tlakuje a čistí. Říkám tomu kabelka za tři sta tisíc," prozradila Markéta, která se konečně po šesti týdnech poprvé postavila na nohy.

"Už chodím a trošku začínám fungovat. Po šesti týdnech nechození jsem byla mezi lidmi, udělali jsme si s Rendou a Amálkou na dva dny výlet do Prahy," dodala zpěvačka. ■