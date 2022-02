A opět ten zadeček: Tereza Kerndlová předvedla své sexy pozadí a schytala to od fanoušků

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Ve španělské Esteponě, kde tráví zpěvačka několik měsíců v roce, si může užívat krásných 20 stupňů i v zimě. Své sledující na sociální síti tak Tereza opět potěšila fotkou své dokonalé postavy. Tu předvedla nejen v dunách, ale i na pláži, na které vyšpulila i své ukázkové pozadí. „Kousek za Gibraltarem je několik úchvatných pláží, kde jsou i duny, písek je navátý je přímo z Afriky a teď v únoru skoro nikde nikdo, prostě pecka,“ pochlubila se Kerndlová, která však tentokrát sklidila i trochu kritiky.

„To, že jste hezká, všichni víme, proč se neprezentujete něčím, co by mělo větší přínos? Nic proti vám, ale, určitě máte víc, co ukázat,“ napsala zpěvačce jedna z fanynek. „Už bys měla myslet i na sebe, nejen na kariéru, dokázala jsi, že jsi top. Věřím, že tvoji rodiče by uvítali miminko,“ napsal jeden z fandů k rajcovní fotce z pláže. Tereza však dostala zastání. „Miminko není povinnost. Někdo na to prostě není a počká si,“ dodal fanoušek. ■