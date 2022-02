Díky televizní show našla velkou lásku: Nelituju, že jsem šla do Love Islandu, říká sexy brunetka

Nelituje, že odhalila tělo a soukromí v televizní show o vztazích. Michaela Feuereislová

Když jsme se s vítězkou soutěže Dívka roku 2016 setkali na zkoušce večerní róby v ateliéru Poner, ptali jsme se jí, jestli nelituje, že do soutěže šla.

„Kdybych se měla vrátit v čase a znovu řešit, jestli do této reality show půjdu, nebo nikoli, tak bych se nerozhodla jinak. Jsem moc ráda, že jsem se k tomu odhodlala,“ řekla Super.cz sexy brunetka. Pokud by se ale točila další řada, Gabriela by v ní chyběla. „Momentálně lásku mám, tak není důvod se přihlásit,“ usmívá se.

„Když jsme byli s partnerem v soutěži, tak jsme se domlouvali, že nebudeme spěchat, počkáme, jak se to mezi námi bude vyvíjet a rozhodneme se spontánně. Když jsme se vrátili do Česka, tak jsem u něj v bytě byla 24/7. V podstatě jsem u něj trvale bydlela. Takže jsme se rozhodli, že se sestěhujeme a vytvoříme si bydlení podle sebe,“ říká Gášpárová, která rozhodnutí nelituje: „Risk to nebyl.“ ■