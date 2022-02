Hvězdu Love Islandu chtěli do Survivora: Účast mu zhatily zdravotní problémy

Petr Havránek s Gabrielou Gášpárovou Michaela Feuereislová

Show o vztazích mladých lidí, kterou vysílala Nova, neměla být posledním televizním projektem, ve kterém se objevili. Prima chtěla pohledného modela ve svém pořadu o přežití Survivor Česko & Slovensko.

„Petra oslovili, aby jel na Survivor. Má ale zdravotní problémy se zády, a tak se nemohl zúčastnit. Moc ho to mrzí, protože tam chtěl odjet. Mě do této show neoslovili, ani do ničeho dalšího,“ krčila rameny Gášpárová.

Čím se aktuálně kráska živí, když nepůsobí v žádném televizním projektu? „Momentálně se nejvíc věnuji influencerství a živí mě to. Jsem za to ráda, protože mě to baví. Práce je mým koníčkem,“ říká Gabriela, která by ráda prorazila i v dalších profesích. „Ráda bych se uplatnila v moderování, herectví a modelingu. To mě moc baví.“ ■