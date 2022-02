Kvůli covidu přišla Kateřina Brožová o spoustu lukrativních kšeftů: Do smíchu mi moc není

Kateřina Brožová musela kvůli covidu pár věcí změnit. Super.cz

V době pandemie se život zkomplikoval celé řadě lidí, umělce nevyjímaje. Také Kateřina Brožová (53) přišla o řadu pracovních příležitostí. „Snažím se to brát optimisticky, ale do smíchu mi moc není. Odpadla mně spousta vystoupení, koncertů, plesů a divadelních představení. Není to lehké období, ale snažím se to brát pozitivně, i když to trvá dlouho,“ svěřila se Brožová Super.cz.