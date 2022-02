V tangách a nahoře bez! Touto fotkou láká Monika Štiková ženy, které chtějí zhubnout. Má to ale háček

Monika chce radit lidem, jak zhubnout. Foto: archiv M. Binias

Monika Binias (49), dříve Štiková, se chlubí, jak zhubla třicet kilo, a proto zná recept na štíhlost. Samozvaná koučka a specialistka chce radit lidem, jak shazovat kila, a to za 450 korun za hodinu. Odborníci na výživové poradenství bijí na poplach.

Monika se ale vytasila s protiútokem. Prý za ni nemluví hodiny v knihách, ale praxe. Jako důkaz, jak skvěle na sobě v poslední době zapracovala a zhubla, ukázala fotku, kde předvedla štíhlou postavu zezadu, jen v titěrných tangách.

Má to ale háček. Fotka, kterou ukázala, bohužel už jednou světlo světa spatřila. Monika ji sdílela už v roce 2018, tedy čtyři roky zpět, jako reklamu na krabičkovou dietu. Zřejmě doufala, že tak daleko do historie její fanoušci na sociální síti listovat nebudou. Moniko, co ukážeš příště? ■