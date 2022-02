Někdo dělá kariéru ve Španělsku, někdo o sobě nedává vědět. Tereza Černochová promluvila o vztahu s Black Milk

Tereza Černochová Michaela Feuereislová

Hudební fanoušci Terezu Černochovou znají jako zpěvačku kapely Monkey Business, dávno předtím působila v dívčím uskupení Black Milk, které tvořila spolu s dcerami dalších slavných otců Terezou Kerndlovou (35) a Helenou Zeťovou (41). Skupina se rozpadla v roce 2005 po třech letech působení a několika rozporech.

Zpěvačky nejsou v kontaktu, každá si šla svou cestou.

„Naše cesty se prostě rozešly a každý dělá to, co chce. Někdo dělá kariéru ve Španělsku z baráku s nádherným výhledem a je aktivní na sociálních sítích, někdo o sobě nedává vůbec vědět a nevíme o něm nic. Já jsem ráda, že to mám tak, jak to mám, a že zpívám v Monkey Business, což je můj tajný splněný sen, který byl vyslyšen,“ řekla Černochová v Ranním klubu na rádiu Expres FM.

Tereze bude letos devětatřicet let, k nadcházejícím kulatinám by si ráda darovala desku, která bude jen její a jen o ní.

„Širokou veřejnost asi moc nebude zajímat, ale mně je to jedno, já si to chci prostě splnit, mít svoje vlastní dílo. Sama si skládám texty, sama si dělám hudbu. Konzultuji to s kamarády hudebníky a stávám se čím dál erudovanější. A opravdu se na těším na výsledek.“ ■