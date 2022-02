Renée Zellweger zavalitější než v Deníku Bridget Jones: Proměnou v proslulou vražedkyni vyděsila i autorku seriálu

Renée Zellweger Profimedia.cz

Renée Zellweger (52) je hvězdou nového kriminálního seriálu The Thing About Pam. Maskéři se tentokrát překonali, protože oscarovou herečku nelze pod vším make-upem a vycpávkami vůbec poznat.

„Když vás v roli nepoznávají, je to pro herce velký kompliment,“ myslí si herečka, která se o roli vražedkyně Pam Hupp rozpovídala pro Vanity Fair.

Bylo pro ni klíčové, aby ji diváci nepoznali, nechtěla je totiž rozptylovat od děje. „Nevyprávím svůj příběh, ale její,“ dodala k věci.

Na novém promo snímku, který zveřejnila stanice NBC, je vidět hvězdy seriálu, včetně Zellweger v džínách a vytahaném svetru. Kromě obleku s vycpávkami má také umělý nos, paruku a vrásky navíc.

Autorka seriálu Jenny Klein uvedla, že bylo pozoruhodné sledovat, jak se Renée do své postavy převtělila fyzicky i psychicky.

„Studovala jsem skutečnou Pam mnoho hodin na policejních záznamech a najednou vkráčela do studia. Nešlo jen o fyzickou proměnu Renée, ale jak se nesla, její gestikulace, způsoby. Bylo to šílené, protože už jsem vůbec neviděla Renée, ale Pam. Trochu mě to i děsilo,“ nechala se slyšet.

„Pam působí, že je velkorysá, přátelská a ohleduplná, ale to je část její přetvářky,“ dodala ke své postavě Zellweger. ■