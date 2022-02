Tato panička z britské reality show pochází z Moravské Třebové. Miluje dráždivé outfity a má hodně pikantní historky

Ester Dee Profimedia.cz

„Playboy jsem dělala v roce 2019, do té doby jim nepózovala žádná matka, tak jsem si řekla, že to je skvělá příležitost. Byl to vždycky můj sen zapózovat, jsem vcelku sebevědomá, co se mého těla týče,“ řekla britskému Daily Staru. „Když jsem byla v RHOC, některé z dívek kvůli tomu ohrnovaly nos, ale já jsem na to (tělo) pyšná.“

Na oslavu tohoto svého úspěchu si dokonce nechala vytetovat králíčka Playboye. V magazínu se prý možná objeví zase.

Ester nemá problém mluvit ani o intimních záležitostech. Veřejně se například vyznala ze záliby v různých sexy outfitech, jimiž dělá radost sobě i příteli Glynnovi. „Mám tu plný šuplík. Partner si může dokonce vybrat barvu. Má to rád, líbí se mu, že je to jen pro něj. Je to stydlivý kluk, ale už začíná vystrkovat růžky,“ říká.

Atraktivita je podle ní mimořádně důležitá věc. A ona se partnerovi líbí velmi. „Když jedu domů, na letišti v Manchesteru ani nemůžu kvůli množství sexu chodit. Ale už mě tam znají, takže jdu přednostní uličkou,“ práskla na sebe. Vážněji pak dodala, že je skvělé, když jsou na sebe partneři takto napojeni. „Všechno to perfektně zapadlo jako skládanka.“ ■