Tři roky po tragické smrti měsíční dcerky se televizní hvězda stala znovu matkou

Malin Andersson Profimedia.cz

„S radostí vám oznamujeme, že Malin porodila 28. ledna zdravou holčičku, to byl i předpokládaný termín porodu,“ uvedl mluvčí hvězdy z reality show Love Island pro MailOnline. „Ona i její partner jsou zahlceni láskou a na chvíli se stahují, aby se mohli věnovat rodině. Malin se těší, až s vámi bude sdílet více,“ dodal závěrem.

Malin oznámila očekávání potomka loni v srpnu, krátce poté, co odtajnila, že má nového partnera, který byl v její blízkosti jako kamarád mnoho let, než se z nich stal pár. Fotky s ním ale nesdílí, a co se týče rodiny, střeží si své soukromí.

V minulosti si Andersson prošla nejen vztahem s násilnickým partnerem, ale 22. ledna 2019 přišla o svou první dceru Consy, která se narodila sedm týdnů před termínem a žila jen čtyři týdny. Malin od té doby sdílela veškeré své zkušenosti na Instagramu, kde svými slovy podpory pomáhá ženám, které přišly o své děti. ■