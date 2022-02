Před dvěma lety měl namále: Z divadla zpěváka odvezli rovnou do nemocnice, dnes slaví kulatiny

Bohouš Josef a manželkou Alenou Herminapress

Je to dva roky, co Bohouše Josefa odvezli z divadla rovnou do nemocnice. Zpěvák na konci ledna 2020 zkolaboval na jevišti. Muzikant následně podstoupil v IKEM operaci srdce, konkrétně bypass. Dnes se zpěvákovi daří naprosto skvěle a plný energie slaví své 60. narozeniny.