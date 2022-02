Co se děje, když žena zjistí, že má její muž poměr? Nejznámější britská milenka otevřeně promluvila

Gweneth Lee Profimedia.cz

Lee žije mezi Londýnem a Kalifornií, kde se schází s vlivnými byznysmeny. Dle jejích slov to přináší mnoho výhod, ale také konfrontací s manželkami. Ty prý reagují různě: od naštvaných telefonátů přes návrhy na trojku po absolutní nezájem. „Dokud mají peníze, dárečky a mohou si nechat svůj Range Rover, tak jsou v klidu,“ říká Gweneth.

„Mám za sebou několik setkání s manželkami. Některá byla zábavná, jiná...už méně. Jedna žena, očividně opilá, mi napsala, že našla mé jméno v manželově telefonu, a zda si s nimi nedám drink. Řekla jsem, ať mi zavolá, což ji vytočilo. Podivné bylo, že se ani nezeptala, jestli jsem s jejím mužem spala - protože se tak nestalo. Jen jsme byli na pár rande,“ uvedla.

Jiné ženy prý hledají viníka vztahových patálií. „Nechtějí vinit partnera, protože to je otec jejich dětí, i nadále s ním chtějí koexistovat a nechtějí ztratit benefity života s bohatým mužem.“

To, jak žena na partnerovu nevěru reaguje, prý hodně závisí i na kultuře, v níž byla vychovaná. „Pokud má muž latinskoamerickou nebo italskou manželku, musí se vše držet v tajnosti. Děsí je představa, že by na to jejich ženy přišly.“

„Pokud to jsou Španělky nebo Portugalky, budou v nich vzbuzovat pocity lítosti. Na druhou stranu Britky razí heslo, že kdo se moc ptá, moc se dozví a spousta britských mužů mi často říká, že by odhalená nevěra zlomila jejich ženám srdce, ale pokud by se tak stalo, manželství by to i tak ustálo. Prostě by to zametli pod koberec a šli dál.“ ■