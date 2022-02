Takhle rozdováděnou jste vévodkyni Kate ještě neviděli! Rozjela to na tréninku britských ragbistů

Vévodkyně Kate to na hřišti pořádně rozjela. Foto: Super.cz /Profimedia/Stephen Lock / i-Images

Vévodkyně z Cambridge (40) převzala po princi Harrym patronát nad britským ragbyovým týmem a do funkce se opřela s pořádnou vervou. A neztrácela při tom ani minutu. Připojila se k tréninku s týmem na stadionu Twickenham jen několik hodin poté, co bylo oznámeno, že nahrazuje vévodu ze Sussexu.

Očividně se na to těšila, na hřišti totiž řádila jako malá a vypadalo to, že se dobře baví. Kate to seklo i ve sportovním, na trénink oblékla oficiální soupravu týmu.

Během hry se rozhodně nedržela zpátky a dokonce skórovala. Když ji pak hráči oslavně zdvihli do výšky, propukla v hurónský smích.

Kate se nechala slyšet, že je z patronátu nadšená. Ostatně proslula svou láskou ke sportu, ale ragby má v jejím srdci zvláštní místo.

„Ragby bylo pro naši rodinu velká věc. Víkendy jsme si plánovali podle zápasů,“ práskla v roce 2014 sestra Kate Pippa Middleton v rozhovoru pro Vanity Fair.

Není tedy divu, že se Kate z nové úlohy raduje. Stala se patronkou hned dvou organizací, svazů Rugby Football League a Rugby Football Union. ■