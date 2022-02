Stydlín Vaculík v postelové scéně s Andrlovou i slzy Tofiho: Vítr v kapse před 40 lety vydělal balík

Ivana Andrlová a Lukáš Vaculík ve snímku Vítr v kapse Foto: Prima Max

Zatímco Sagvan Tofi si ve filmu odbyl svůj debut, o dva roky starší Lukáš Vaculík měl za sebou tehdy už několik hereckých zkušeností. Režiséra Jaroslava Soukupa (75) zaujal především svým výkonem v romantickém dramatu Lásky mezi kapkami deště (1979).

Vítr v kapse je příběhem dvou kamarádů Ondřeje (L. Vaculík) a Cyrila, zvaného Cinda (S. Tofi), kteří po skončení průmyslovky nastoupí do velkého strojírenského podniku. Své první zaměstnání berou jen jako dočasné, protože mají vlastní velké plány. Ostatně – spousta věcí je v práci nemile překvapí: drobné krádeže kolegů, nesmyslné schůze, pracovní soboty… Oba mladíci přesto prožívají své každodenní starosti s nadhledem.

Živou vodou je pro každého z nich představa o svobodě: Ondřej se chce stát námořníkem, Cinda sní o tom, že odjede do Francie. To všechno však trvá jen do chvíle, kdy do života mladíků zasáhne tragédie.

Snímek vznikl na zakázku Filmového studia Barrandov, které si přálo film pro mladé z pracovního prostředí. Režisér Soukup se při jeho natáčení inspiroval vlastními zážitky z dob, kdy začínal v plzeňské Škodovce, a některé scény jsou tak autobiografické.

Vítr v kapse sklidil na tehdejší dobu nebývalý úspěch – tvůrcům se jej podařilo natočit za 3,2 milionu korun a čistý zisk vyšplhal na neuvěřitelných 15 milionů Kčs! Jeho atraktivitu v očích dobových mainstreamových diváků zvyšovala i hudba popové hvězdy Michala Davida (61). Pamětníci možná vzpomenou, že ve snímku zazní mj. Nonstop nebo Nenapovídej.

Tofi při první projekci plakal

Sagvan Tofi má na natáčení hezké vzpomínky. Jednak se při něm seznámil se svou první velkou láskou, jednak si herecky i lidsky padl do oka s Lukášem Vaculíkem, se kterým pak natočil i další úspěšné filmy.

První setkání obou mladých herců tomu přitom nenasvědčovalo. Krátce před natáčením se setkali v budově konzervatoře, kam oba chodili. A Tofi, který Vaculíka považoval už tehdy za hvězdu, mu řekl: „Hele, budu s tebou hrát ve filmu,“ na což prý kolega zareagoval slůvkem „dobrý,“ a pokračoval v chůzi.

Tofi, který si za svůj honorář koupil brusle z Německa, také vzpomínal, že se rozplakal, když film viděl při projekci poprvé – bylo mu líto jeho postavy. Důvod prozrazovat nebudeme, protože někteří z vás Vítr v kapse možná ještě neviděli.

Stydlín Vaculík

Těžko říct, jaké vzpomínky na natáčení má Lukáš Vaculík. Ten byl sice herecky zkušenější než Tofi, ale postelová scéna s Ivanou Andrlovou (61) mu dělala problém. „Byla jsem starší a více známá, takže mi to až tolik nevadilo, ale Lukáš to měl jinak. Nedokázal překonat ostych,“ zavzpomínala herečka. Nakonec to vyřešili tak, že ona měla na sobě manželovo pyžamo a on džíny.

Slavnostní premiéra filmu se uskutečnila 1. května 1983. Necelých šest týdnů poté zemřela Karolina Slunéčková (✝49), která ve filmu hrála Ondřejovu matku. ■