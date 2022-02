Vážné zranění na snowboardu! Bára Poláková se ukázala s ortézou krční páteře

Bára Poláková Foto: Archiv B. Polákové

Herečka Bára Poláková (38) se zranila při pádu na snowboardu. Již dva týdny se dává zdravotně do pořádku, "zdobí" ji ortéza krční páteře. "Jsem v pořádku, toto je skoro dva týdny stará fotka. Co se mi stalo, není důležitý, bylo to jen takový drcnutí," vzkázala fanouškům Poláková.

Od doktorů Bára dostala nakázaný klid a také další doporučení, aby byla co nejdříve v pořádku. "Žádné monitory jakýchkoliv rozměrů, žádné telefonní hovory. Jeden z důvodů bylo i to, že nám při sledování čehokoli těkají oči. Dalším důvodem je stres nebo pokroucená páteř, jak jsme často v takovém tom pitomém pololehu," vysvětluje herečka.

A právě digitální detox je v dnešní době pro většinu lidí nepředstavitelný. I herečka přiznala, že to bylo vlastně to nejtěžší. "Na sociálních sítích závislá nejsem, teda myslím. Každým dnem mi ale docházelo, co dalšího do toho detoxu patří. Od filmů, přes maily, platby, jaký bude zítra počasí, zprávy až k tomu, kolika lidem jsem nemohla dát vědět a co jsem měla vyřídit," upřesňuje.

Po dvou týdnech jí došlo, kolik času v digitálním světě tráví. A to často pobývá na horách, kde mobil nechá doma a běhá po kopcích, tedy nepatří k lidem, kteří mají telefon přirostlý k ruce. Dala sama sobě slib, že i tak to omezí.

"Slíbila jsem si, že mi od teď digitálno vezme maximálně desetinu času ze dne a budu prostě někdy vypnutá. Nemusíme přeci na všechno odpovídat okamžitě," dodala. ■