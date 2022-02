Taťána Makarenko přibrala a nebojí se to předvést! V sexy přiléhavých šatech ukázala, kde je to nejvíc vidět

Taťána Makarenko Super.cz

"První vyřazování bylo nejtěžší. Bylo to před zraky partnerů, médií. Ale je to soutěž, dívky věděly, do čeho jdou. Doufám, že to berou statečně. I dvacítka je super. Přihlásilo se více než dva tisíce dívek. Je to velký úspěch," řekla Super.cz Makarenko.

Na tiskové konferenci zářila v sexy červených šatech Elisabetty Franchi. "Jsem ráda středem pozornosti, myslím si, že takové šaty umím nosit. Mám ráda výrazné modely na takové akce. Cítím se v nich dobře," usmívá se Taťána.

Prozradila, že v posledních měsících není v takové formě jako dříve. "Kila nahoře jsou hlavně v prsou a v oblasti bříška. Sama to cítím. Nestíhám cvičit, mám toho hodně. Štve mě to, ale už mi není třicet, modeling nechávám mladším dívkám. Určitě chci zamakat, spíš jde o to, jestli před soustředěním na Zanzibaru, nebo po něm. Před by to bylo lepší," dodala s úsměvem. ■