9 důvodů, proč slavní herci odmítli role: Nad některými z nich zůstává rozum stát

Tito herci měli své důvody, proč odmítli role. Foto: Super.cz/Profimedia

Eminem - Elysium

Tvůrci akčňáku Elysium měli pocit, že by se do hlavní role nejvíc hodil rapper Eminem (49). Ten ale odmítl opustit kvůli natáčení rodný Detroit a režisérovi navrhl, aby točil tam. To nicméně neklaplo a role hlavního hrdiny Maxe De Costy nakonec připadla Mattu Damonovi (51).

Jack Nicholson - Pobřeží moskytů

Mezi celebritami těžko najdete většího fanouška LA Lakers než je Jack Nicholson (84). Herec jen velmi zřídka vynechá zápas, a tak když mu přistála nabídka na roli ve filmu Pobřeží moskytů, s díky odmítl. Musel by totiž na čas přesídlit do Belize, a to by přišel o spoustu zápasů. Nicholson měl navíc pocit, že by za to film nestál. Harrison Ford (79) oproti tomu neměl problém točit v džungli, i když ani on neúspěšný snímek nespasil.

Mel Gibson - Gladiátor

Režisér Ridley Scott nabídl hlavní roli v Gladiátorovi nejprve Melu Gibsonovi (66). Tomu se ale jednoduše nechtělo kvůli roli trápit tělo v posilovně. Jeho škoda. Situaci nakonec zachránil Russell Crowe (57), který si za herecký výkon dokonce vysloužil Oscara. Dřina ve fitku se mu tedy opravdu vyplatila.

Liam Neeson - Zlaté oko

Producentka Barbara Broccoli si do role Jamese Bonda v trháku Zlaté oko představovala legendárního Liama Neesona (69). Ten ovšem roli nepřijal a hlavním důvodem byla jeho dnes již zesnulá žena Natasha Richardson. Tehdy byli zasnoubeni a plánovali přesídlit do Severní Karolíny. Natashe bylo jasné, že pokud na roli Bonda její drahý kývne, nedojde ani ke stěhování, ani na svatbu. Neeson upřednostnil vztah a agentem 007 se stal Pierce Brosnan (68).

Hugh Jackman - Casino Royale

I Hugh Jackman (53) zvažoval roli Jamese Bonda, a to v Casino Royale. Na rozdíl od Neesona mu v cestě nestála manželka, ale pro změnu se mu nelíbilo, že by nemohl mluvit do scénáře. Tvůrci údajně smetli ze stolu veškeré jeho návrhy, a nakonec se nedohodli. Jako nový James Bond se pak představil Daniel Craig (53).

Robert De Niro - Příliš dokonalá podoba

Některé filmy vyžadují specifickou přípravu. Nabídku na dvojroli v thrilleru Příliš dokonalá podoba odmítl Robert De Niro (78). Nechtělo se mu totiž podstupovat trénink pro gynekology, který byl potřeba. Zato Jeremy Irons (73) s tím neměl problém.

Sean Connery - Pán prstenů

Tvůrci Pána prstenů nabídli roli čaroděje Gandalfa Seanu Connerymu (✝90). Herec se ale neorientoval v příběhu a nechtělo se mu ho studovat. Tehdy totiž stejně jako zbytek světa neměl ponětí, jaký kult se z trilogie stane a kolik peněz velkofilmy vydělají. Gandalfa nakonec ztvárnil Ian McKellen (82) a Connery přišel o pořádný balík.

Laurence Fishburne - Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Jen těžko si dnes někdo představí v roli Julese v Pulp Fiction někoho jiného než Samuela L. Jacksona (73). Jeho monology byly naprosto legendární a přesvědčil, že je pro film nejlepší volbou. Roli ale nabídli i Laurenci Fishburneovi (60). Tomu se ale příčilo "glorifikování heroinu". Měl pocit, že chce Tarantino vykreslit drogu jako cool zábavu, a to bylo proti jeho přesvědčení.

Will Smith - Nespoutaný Django

Není tajemstvím, že Will Smith (53) odmítl roli v tarantinovce Nespoutaný Django. Důvod? Role byla dle jeho názoru moc malá. Měl pocit, že hrdina, po kterém se film i jmenuje, není hlavním v příběhu, navíc si film představoval trochu víc jako love story a méně násilný. Jako by snad neznal Tarantinovu tvorbu. Není tedy divu, že se s režisérem nakonec nedohodli. V roli Djanga exceloval Jamie Foxx (54) a Smith si může gratulovat k nejhoršímu rozhodnutí své kariéry. ■