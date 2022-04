Koller bilancuje tři desítky let trvající fotbalovou kariéru. Rozepsal se ve své autobiografii o náročném rozvodu?

Nejlepší střelec české reprezentace bilancuje. Super.cz

Na konci loňského roku vydal Jan Koller biografii, kde bilancuje svou úspěšnou fotbalovou kariéru. Nejlepší střelec české fotbalové reprezentace v autobiografickém rozhovoru podrobně popisuje cestu vesnického kluka do velkého fotbalového světa.

V knize s názvem Byl to víc než sen Koller popisuje šťastné období v národním týmu a úspěchy v Dortmundu, ale i těžké začátky ve Spartě. Dotýká se v ní i nepříjemných témat, jako byla šikana spoluhráčů. Skandály prý ale čtenář čekat nemá. „Je to průřez mojí profesionální kariérou. Je to dobrý námět pro mladé kluky, které fotbal baví, aby si splnili svůj sen,“ říká Koller.

Při vzpomínání na minulost se bývalý profesionální fotbalista prý nikoho osobně nedotkl. „Ti, kdo mě znají, tak znají i můj životní osud, takže tam samozřejmě něco málo ze soukromí je, ale nic skandálního tam asi není,“ říká hráč přezdívaný Dino.

Dřív Koller četl knihy, nyní se zaměřuje spíš na kratší formáty na internetu. „V době internetu to flákám. Dřív jsem byl vášnivý čtenář, miloval jsem detektivní příběhy a okolo deseti let jsem četl knížky o fotbale. Fotbal byl od dětství můj život a čerpal jsem v knihách inspiraci,“ říká Jan Koller. ■