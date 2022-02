Legendární Dino promluvil o vztahu s krásnou Zuzkou: Tohle je jeho názor na opětovný vstup do manželství

Jan Koller Super.cz

„Jsem spokojený. Našel jsem člověka, se kterým jsme si charakterově blízcí,“ svěřil se Super.cz fotbalista před výstupem v show 7 pádů Honzy Dědka.

Po letech života v cizině si užívá klidu ve své domovině. „Jsem šťastný, plánujeme budoucnost v České republice.“

Kollerův vztah trvá už několik let, zatím se ale neschyluje k posunu ve formě zasnoubení či svatby. „Necháváme tomu volný průběh. Třeba to přijde, třeba nepřijde. Nijak to neřešíme. Snažíme si užívat jednoho a druhého,“ uvedl legendární Dino. ■