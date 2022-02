Slovenská modelka je tak nádherná, že jí lidé na sociální síti nevěří, že skutečně existuje

Veronika Rajek Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bývalá účastnice slovenské Miss Veronika Rajek je tak krásná, až jí to přináší trable, jak svěřila. Například s tím, že lidé na sociálních sítích nevěří, že tak hezká žena skutečně existuje.

„Je to docela diskriminace, že jiné ženy mohou dělat něco, co já ne. Mě prostě smažou kvůli tomu, jak vypadám,“ uvedla s tím, že ji lidé často nahlašují.

„Říkám si mimozemšťan, protože lidé nevěří, že jsem skutečná. Myslí si, že jsem robot nebo jde o kradený profil,“ cituje britský Daily Star blondýnku.

„Trollové tvrdí, že to hezcí lidé mají jednoduché, ale já to mám těžší, dělají mi to složitější, protože jsem hezká,“ míní.

Z podvodu ji osočují muži i ženy, které jsou prý ostřejší. „Ptají se mě, proč něco předstírám a chtějí důkazy, že mé fotky nejsou sci-fi,“ uvedla modelka a influencerka, kterou na Instagramu sleduje 1,2 milionu lidí. ■