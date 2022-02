Vypadnutí z reality show Survivor, a teď rozchod. Bára Jánová už netvoří pár s hercem z Ordinace

Bára Jánová a Ladislav Ondřej se rozešli. Michaela Feuereislová

"Ano, rozešli jsme se krátce předtím, než jsem odletěla do Dominikánské republiky," řekla Super.cz Bára. Důvody rozchodu rozebírat nechtěla. Nyní se po vypadnutí z reality show Survivor snaží hlavně vrátit do normálního života.

"Snažím se. Mám stále jet lag, spala jsem od návratu jen několik hodin. Nejde mi spát. Není to jen časovým posunem, mám tolik zážitků, vjemů, co ještě musím vstřebat... Mám to celé ještě stále v takové mlze. Do toho se Láďa stěhoval. Snažím se dávat dohromady, fungovat. Bude mi trvat ještě pár dní, než budu mít pocit, že jsem zpět v normálním životě," dodala Jánová.

Informaci o tom, že se měl pár rozejít, zveřejnil web Extra.cz. ■