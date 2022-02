Noidova ex je po dvou dětech jako proutek: Sexy modelka se po mateřské vrací zpět za katedru

Gabriela Dvořáková Foto: Martina Pipková Loudová

„Manžel má ve střídavé péči syna, takže někdy jsem i taková trojnásobná maminka. Vracím se od září do práce. Budu učit. Těším se na to. Každá říká ,doma děti a pak do práce zase k dětem?’, ale to je něco úplně jiného. A moc se na to těším,“ svěřila se Super.cz modelka, která se občas vrací ke své profesi před objektivem.

„Občas si odskočím něco nafotit. Práci v modelingu mám moc ráda. Ale věnuji se tomu výjimečně,“ svěřila se Gabriela, která spolupracuje s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou. „Líbí se mi její oblečení, které si sama navrhuje a šije. I já budu mít takovou svoji malou kolekci,“ dodala modelka, která je po dvou dcerkách ve skvělé formě.

„Posiluji tělo, běhám, lyžuji a dělám vše, co se sportu týče. Hýbeme se pořád celá naše rodina. Už i ta malá. I náš křeček běhá pořád v tom kolotoči. Mám ráda jídlo, ráda vařím, ale snažím se jíst zdravě,“ dodala Gabriela. ■