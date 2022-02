Modelka (24) si holí podpaží jen dvakrát do roka: Tohle vzkazuje všem, kdo si myslí, že je nechutná

Nikki Serenity Profimedia.cz

Ta si odmítá holit podpaží a žiletku nevezme do ruky, ani když ji čeká přehlídka nebo profesionální focení.

„Přestala jsem se holit v 19. Inspirovaly mě k tomu jiné modelky, které se neholily, přesto mi připadaly krásné a sebevědomé,“ uvedla pro britský Daily Mail.

Čím méně se Nikki holila, tím víc jí rostlo sebevědomí. Dnes si holí podpaží a nohy jenom zřídka. Většina fotografů s tím nemá problém, ale jsou i tací, kteří s ní kvůli ochlupení odmítli pracovat.

„Přišla jsem už o nějaké zakázky, ale nešlo o nic velkého. Jindy mi fotografové řekli, že raději počkají, až se oholím. Což dělám tak jednou, dvakrát do roka. S ochlupením jsem se objevila už zhruba v 55 magazínech,“ přiznala a vyzvala ženy, aby následovaly jejího příkladu.

„Hodně žen se bojí, co na to řekne jejich okolí. Jiné mi zase říkají, že jim to není pohodlné, ale po čase si zvyknete. Každému bych doporučila zakusit tu svobodu,“ vzkázala.

A co si myslí o haterech? „Některým lidem to připadá nechutné, ale mně je to jedno. Cítím se ve svém těle svobodně a bezpečně. I s ochlupením. Nechávám své tělo, aby si dělalo, co je pro něj přirozené,“ dodala na závěr. ■