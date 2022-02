Bolesti, puchýře, otoky: Ženě po výplni odpadl kus rtu. Foto jen pro otrlé

Chandra Morton Profimedia.cz

„Hned po proceduře mi rty znecitlivěly a začaly bělat. Poté začal měnit barvu celý obličej, na kterém se mi objevily bílé puchýře. Bylo to hrozné a velmi bolestivé. Řekli mi, že kdybych pomoc vyhledala o den později, přišla bych kvůli nekróze o celý horní ret,“ popsala.

Už večer po zákroku Chandra věděla, že je něco špatně a psala na kliniku. Ale protože byla sobota, ten den nepřišla odpověď.

„Druhý den ráno byl můj obličej ještě bělejší a já začala vyšilovat. Bylo to čím dál horší. V pondělí jsem se přes videohovor spojila s doktorem. Jen co mě uviděl, začal také panikařit a řekl, že za 12 let, co dělá výplně, nic takového nezažil,“ popisovala žena.

Následovala opětovná návštěva kliniky, při níž jí lékař do obličeje vpravil několik injekcí kyseliny hyaluronové, příští den šla Morton na další dávky. „Celý můj obličej byl oteklý, skoro týden jsem nemohla kvůli bolestem jíst,“ uvedla.

Chybu se naštěstí podařilo napravit, i když o kousek rtu Američanka dle svých slov přišla a kolem úst má jizvy. Je ale ráda, že to nedopadlo hůř. „Nechci lidi vyděsit, jen bych ráda zvýšila povědomí o rizicích s takovou procedurou,“ uvedla číšnice z Johnson City s tím, že ona sama už ji nikdy nepodstoupí.

Na zákrok se žena vydala loni v březnu, jméno doktora neuvedla. Dodala však, že s ní lékař zůstal v kontaktu dalších několik měsíců, aby se ujistil, že je v pořádku. ■