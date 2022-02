Ceterová v župánku bez podprsenky vyznala lásku Vémolovi. Po drsném období se zápasníkem vrkají jako hrdličky

Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

Tatam jsou obvinění z nevěry i násilí, temperamentní pár si vše vyříkal a užívá si naplno svou lásku. Vémola vzal svou milou do luxusní restaurace v Bratislavě, zahrnul ji drahými dary a relaxoval s ní v lázních. Blondýnka mezitím nešetří milostnými vyznáními.

„Pokaždé, když si takto spolu vyrazíme, mě uděláš velmi šťastnou a cítím se jako v oblacích. Jsem ráda, že i po bouřlivém období se konečně vyjasňuje, miluji tě,“ rozněžnila se Ceterová. Po romantice si pak oba notovali, jak jsou šťastnými rodiči.

To když malý Rocky oslavil dva měsíce a hrdý taťka Vémola s ním zapózoval v náručí. „Život není pořád skvělej, je to nahoru a dolů, ale právě děti jsou tím motorem, co nás žene kupředu. Ony jsou tím důvodem, proč nikdy nic nevzdat,“ má jasno bijec MMA, který v mezičase trénuje na boxerský souboj s rapperem Marpem, jenž nedávno vyjádřil obavy z toho, že Vémola zápas vzdá. Ten to ale popřel. ■