Na přítele narafičila rozchod a zůstala v šoku: Takovou reakci nečekala ani v nejhorším snu

Ilustrační foto Profimedia.cz

Partnerovi žena postupně posílala zprávy reprodukující slova písně I Gotta Go My Own Way z Muzikálu ze střední. Song ve filmu podkresloval rozhodnutí postavy Gabrielle rozejít se s Troyem.

Muž byl ze zpráv partnerky nepřekvapivě zmatený, ptal se, co se děje, a jak to myslí. Žena pokračovala v nastaveném trendu: „Je pro mě těžké to říct, ale musím udělat to, co je nejlepší pro mě. Musím se posunout dál a být sama sebou,“ popichovala ho.

Po reakci, která následovala ve chvíli, kdy už mladík seděl v taxíku, aby si vše vyříkali osobně, jí ale zatrnulo.

„Řekla ti, že jsem tě podvedl?“ zeptal se muž. „Cože? Za tohle díky!“ odpověděla mladá žena, která se o zkušenost podělila na TikToku, kde se jí dostalo mnoha podpůrných komentářů.

Ty nakonec nebyly potřeba, jak vyšlo najevo v dalším postu. Přítel svou holku totiž prokoukl. Anebo je to mistr improvizace a žehlení průšvihů. „Jak se ti líbil tenhle můj prank? Karty se obrátily!“ podal si ji. ■