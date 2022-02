Dětská hvězda Magda Reifová je babičkou: Majda z Kouzelné školky má prvního vnoučka

Magdalena Reifová Super.cz

Herečka Magdalena Reifová (58) jako Majda z Kouzelné školky vychovává skrze televizní obrazovky již několikátou generaci dětí. Její vlastní děti, které má tři, se na maminku v televizi nikdy nedívaly. Jiné to možná bude u prvního vnoučka, kterého herečka před pár měsíci přivítala na světě.

„Mám čerstvého, tedy devítiměsíčního vnoučka, takže jsem teď babi. Jsem naprosto nadšená, vydržím dvě hodiny plácat a tleskat. Moc si to užívám,“ svěřila se Super.cz Magda Reifová s tím, že vnouček pochopitelně ještě neví, kdo je jeho babička.

„Je to dvousečné, chudák malý to ještě neví. Ale když za námi jedou známí a rodiče jim říkají, že jedou na chalupu za Majdou z Kouzelné školky, a nakonec tam není žádná Majda, ale normální teta, která jim nandá oběd a řekne, že kdo to nesní, nepůjde na výlet, tak jsou ty děti překvapené,“ řekla se smíchem herečka, kterou jsme potkali na natáčení podcastu o zákulisí dabingu V českém znění.

Herečka a moderátorka se stále věnuje práci pro děti a pochopitelně i vnoučkovi.

„Máme výhodu, že bydlíme na venkově ve stejném domě. Moc jim tam nelezu, snažím se je nechávat ve svém, ale když je potřeba, tak bubaba, jak mi říká, je na místě a pohlídá,“ dodala Magdalena, která už se těší před dětské publikum. ■