V tomhle bříšku nosí Ronaldova dvojčata: Georgina Rodríguez se svlékla do bikin

Georgina Rodríguez Profimedia.cz

Jeho přítelkyně Georgina Rodríguez (28) přidala z dovolené pár snímků, mezi kterými nechyběly ani fotky v bikinách, kde naplno ukázala bříško, ve kterém se skrývají další Ronaldova dvojčata. První mu porodila náhradní matka, stejně jako prvorozeného syna Cristiana Juniora. Georgina bude s příchodem dvojčat už šestinásobnou maminkou, ač sama přivedla zatím na svět dceru Alanu a s dvojčaty tak porodí tři děti.

Už dlouho se spekuluje o tom, zda je pár zasnoubený a jestli se chystá svatba. Na to částečně odpověděl v novém dokumentu I am Georgina sám Cristiano, který uvedl: „Vždycky jsem říkal Georgině, že jakmile tam bude ten impuls, jako u všeho v našem životě. Ona moc dobře ví, o čem mluvím. Může se to stát za rok, šest měsíců, nebo klidně za měsíc. Jsem si ale na 1000 procent jistý, že se to stane.“

Georgina před pár dny oslavila 28. narozeniny a porod ji podle zahraničních médií čeká v dubnu. Jak jí to sekne v těhotenství, se můžete podívat do galerie. ■