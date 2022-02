Mel B ze Spice Girls tlumila bolest z manželství alkoholem a drogami

Mel B Profimedia.cz

Zpěvačka Mel B (46) se svěřila deníku The Sun, že i pět let po ukončení manželství se Stephenem Belafontem trpí posttraumatickým syndromem. Scary Spice tvrdí, že ji celé jejich desetileté manželství psychicky i fyzicky týral. On veškerá její tvrzení popírá.

„Už je to skoro pět let a já se stále budím v brzkých ranních hodinách s děsivými zvuky a obrazy, které se mi honí v hlavě. Snažila jsem se je zablokovat, ale stále vyplouvají napovrch věci, kvůli kterým mě přepadá stud, ale i pot a strach,“ uvedla v rozhovoru Mel B.

„Prožila jsem toho tolik a moje sebevědomí kleslo na bod mrazu. To, že jsem byla izolovaná od své rodiny a neměla nikoho, komu bych se mohla svěřit, mě dohnalo k pití a drogám, abych otupila tu bolest,“ rozpovídala se zpěvačka, která také uvedla, že byla nucena nechat se točit při sexu, což pro ni bylo nesmírně ponižující. Navenek se prý vždy snažila, aby vše vypadalo v pořádku, protože doufala v to, že když to bude předstírat, stane se to skutečností.

Mel B o svém děsivém manželství vydala i knihu Brutally Honest (brutálně upřímná), při jejímž psaní si uvědomila, čemu všemu musela přihlížet její dvaadvacetiletá dcera Phoenix. Sama si kvůli posttraumatickému syndromu na některé věci nevzpomíná, zato její dcera ano. „Vědět, co moje dcera viděla, mě zabíjí.“

Zpěvačka a její exmanžel Stephen se vzali v roce 2007 a rozešli o deset let později. Společně mají dceru Madison Brown Belafonte (10) a Melanie do vztahu přišla ještě se dvěma potomky z předchozích vztahů. ■