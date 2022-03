Půvaby neztratila. Podívejte se, jak to v průsvitném modelu slušelo někdejší hvězdě Ordinace

Markéta Plánková Michaela Feuereislová

Nedávno se po delší době objevila ve společnosti. Diváci ji mají možnost vidět v pokračování pohádky Tajemství staré bambitky, kde ztvárnila roli komorné Hermíny. Plánková na premiéře ve Slovanském domě vsadila na černou barvu, ale určitě nezapadla někde v davu. Pod sako si totiž vzala průhlednou halenku. V rafinovaném modelu jí to moc slušelo a pánové nevěděli, kam s očima.

Herečka žije s manželem a dvěma dcerami mimo hlavní město v rodinném domku se zahradou. „Jedu do Prahy ráda na návštěvu, užiju si to, ale strašně ráda se vracím zase zpátky do lesů a přírody,“ řekla loni Super.cz.

S dospívajícími dcerami Agátou a Julií nemá sebemenší problém. Obě v době koronavirových restrikcí zvládaly i nelehkou distanční výuku. Herečka byla připravena i na to, že si místo své herecké profese bude muset najít jiný zdroj obživy. Naštěstí k tomu nedošlo, ale Plánková by se nových výzev nebála.

„Původně jsem vystudovaná učitelka hudby, takže bych se mohla vrátit do základní umělecké školy a učit děti na akordeon a na piano,“ dodala blondýnka. ■