Pavla Forest z RockOpery Praha: Rockerka, která jezdila po světě s Gottem

Pavla Forest, sólistka, která strávila devět let v kapele Karla Gotta, vytvořila se skladatelem Milanem Steigerwaldem ojedinělé české rockové divadlo RockOpera Praha. I když se nyní věnuje hudbě alternativnějšího rázu, na školu od Mistra stále nezapomíná.

Zpěvačka sbírala zkušenosti mezi špičkami tuzemské popové scény, divadlo RockOpera Praha ovšem naproti mainstreamu rozhodně nejde. Dbá ale zároveň na to, aby bavilo i diváky, kteří k tvrdší muzice nemají vztah.

Karel Gott napsal pro Pavlu Forest píseň "Svátek lásky", kterou společně zpívali na turné v roce 1990 a je také na výběru jeho duetů.

Pavla v osmdesátých letech hrála v rockových kapelách, mezi nimi i v King Size, které se soustředily na propojování vážné a rockové hudby. Mimo to získala cenu například na soutěži Mladá píseň Jihlava, kde se tehdy objevila i Iveta Bartošová, s vyloženě popovými písněmi vystoupila v pořadu Josefa Laufera nebo v osmdesátkách nazpívala taneční hitparádový hit Bourák pro Jindřicha Parmu a jeho skupinu Hippodrom. V roce 1989 však přišel zlom, dostala nabídku přidat se do nově vznikajícího Karel Gott Bandu (KGB). Gott ho založil poté, co se rozpadl orchestr Ladislava Štaidla.

Duet se Slavíkem

"Karel Gott a Pavel Větrovec mi napsali píseň Svátek lásky. Zpívala jsem ji s Karlem jako host jeho československého turné v roce 1990. Vše pro mě bylo nové. Vystupovali jsme pak i po Německu, Evropě a také v Americe," vzpomíná Forest, která ale vedle toho stále žila rockovou a metalovou hudbou. Její kapela King Size fungovala i při jejím působení v Karel Gott Bandu a zpěvákovi dokonce zahrála na jeho narozeninách v expresivním tvrdém kytarovém podání. Mistrovi se úprava hitu líbila natolik, že se jako správný rocker zvedl ze sedadla, na kapelu s úsměvem ukazoval symbol viktorky a něco pokřikoval.

Pavla Forest je zpěvačka a libretistka skupiny King Size a RockOpery Praha. Přes 9 let zpívala s Karlem Gottem po celém světě.

"Celou svoji kariéru se snažím najít střed mezi mainstreamem a nezávislou scénou. Chci obohatit pop o zajímavá témata jak v hudbě, tak v textu, oproti tomu se snažím do alternativní odnože vnést pěvecky dobře vystavěné melodie, které jsou pro hlavní proud stěžejní," říká Pavla Forest, která v současnosti dělá výkonnou ředitelku, zpěvačku a libretistku v divadle RockOpera Praha.

S divadlem a se svým životním druhem, hudebním skladatelem a klavírním virtuózem Milanem Steigerwaldem, připravuje Pavla Forest novou rockovou operu Maria Madonna. V ní ztvární titulní roli Marie. Dílo bude pojednávat o životě Ježíše Krista z pohledu jeho matky. Divadelní premiéra proběhne 29. března 2022 v RockOpeře.

Rocková skupina King Size je složená z virtuózních hráčů: Milan Steigerwald klávesy, Martin Holly Hollandr kytara, Richard Scheufler baskytara, Richard Scheufler jr. bicí.

Inspirací je Pavle i dlouhodobá spolupráce s Kamilem Střihavkou, kterému na míru otextovala a melodiemi opatřila hlavní roli Agamemnóna v rockové opeře Trója. V té uvidíte i světovou operní sopranistku Evu Urbanovou jako bohyni lovu Artemis již 3.3.2022 v RockOpeře Praha. Svoji činnost nyní obnovuje také kultovní kapela King Size, která si musela dát před lety přestávku kvůli tomu, že se její členové začali věnovat právě projektu RockOpera Praha. Ve spolupráci s divadlem vydala skupina nový videoklip Vlak, který pochází z rockové opery Anna Karenina.

"Chceme s King Size vyjet na turné v Čechách i do zahraničí. Poslední léta se věnuji především nezávislé umělecké scéně. Přesto hojně využívám toho, co jsem se naučila od Karla Gotta. Byl jedinečný," uzavírá Pavla Forest.

Autor: Vítězslav Metlák ■