Česká prezidentka v sukni a podpatcích? Známý filmař měl jasno už před lety

Anna Geislerová v hlavní roli nového filmu Rudolfa Havlíka Prezidentka Video: BIOSCOP CZ

V létě by se měla v kinech objevit nová romantická komedie Rudolfa Havlíka Prezidentka. Do hlavní role hlavy státu obsadil Annu Geislerovou (45) coby Kateřinu Čechovou, ženu, která hledá cestu k tomu, jak uplatnit své právo na to milovat a být milována mužem svých snů.