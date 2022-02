Rihanna oznámila těhotenství a fanoušci už mají jasno o pohlaví miminka: Napověděl jim tento outfit

Rihanna a A$AP Rocky budou rodiči. Profimedia.cz

Dle internetových diskuzí jsou přesvědčeni, že Riri čeká děvče. Usoudili to podle růžové bundy, kterou měla při focení na sobě.

„Proč mám pocit, že ta růžová bunda značí holčičku? Tak už nám řekni, že čekáš děvče,“ objevilo se například na Twitteru. "Rihanna nám řekla, co čeká, aniž by to doopravdy řekla,“ dodala jiná fanynka s hashtagem „růžová“.

Rihanna na focení oblékla bundu Chanel v hodnotě 172 920 korun. Jde o vintage kousek z kolekce podzim/zima 1996 z dílny Karla Lagerfelda. Bundu měla rozepnutou a těhotenské bříško ještě ozdobila šperky.

Rihanna a a A$AP Rocky se přátelí od roku 2012, a dokonce spolu byli v minulosti na turné. Jejich vztah vyšel najevo v roce 2020, zpěvačka ale dlouho tvrdila, že jsou jen přáteli. Loni v květnu rapper vztah potvrdil s tím, že je přesvědčený, že je Rihanna ta pravá.

Myslíte si, že Rihanna čeká děvče, nebo chlapce? Hlasujte v anketě níže! ■