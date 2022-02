Bývalý vrcholový bankéř se mění v bezpohlavního ještěra: Posledním zákrokem byla kastrace

Tiamat Legion Medusa Profimedia.cz

Kromě jiného podstoupil kastraci, odstranění uší, rozdělení jazyku a nechal si pod kůži vpravit na 18 implantátů v podobě rohů.

Tiamat Legion Medusa, jak si dnes říká, plánuje dále odstranění penisu, zubů a k tomu touží po dalších tetováních.

„Lidé si myslí, že ti, co podstupují modifikaci těla, a speciálně ti, co zacházejí do extrémů, jsou hloupí,“ rozpovídal se v rozhovoru pro deník The Sun.

„Během mého lidského života jsem byl viceprezidentem jedné z největších finančních institucí v zemi. Chci, aby se vědělo, že lidé, kteří si libují v modifikaci těla, jsou stejně inteligentní, milí, milující a dobří jako každý jiný. Že jsem si nechal odstranit uši, neznamená, že mi odstranili taky mozek,“ dodal.

S proměnou začal, aby se vyrovnal se svou minulostí. Tiamata v dětství týrali, později trpěl sebepoškozováním a v roce 1997 mu diagnostikovali HIV. Nemoc má naštěstí díky včasné diagnóze pod kontrolou.

„Takhle se vypořádávám se životem. Možná to není způsob, který by si zvolili ostatní, ale dělám si to po svém. Nechávám si odstranit části těla, které mě urážejí. Prošel jsem si peklem a zažil od lidí tolik krutosti, že jsem si vymyslel vlastní druh. Vyrovnávám se tak se spirituální, emocionální a psychickou bolestí, která mě trýzní každý den,“ vysvětlil.

„Měním se v bezpohlavního. Preferuji, abych byl vnímán jako ONO, stejně jako můj druh, hadi,“ dodal s tím, že chce zároveň povzbudit další nebinární bytosti, aby se nestyděly za to, kým nebo čím jsou. ■