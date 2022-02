Děsivý zážitek Kristýny Bokové. Promluvila o napadení a pokusu o znásilnění

Kristýna Boková Herminapress

K nepříjemnému incidentu prý došlo v sobotu a herečka se o něm podrobně rozepsala na sociální síti. Sama si prý myslela, že by se případnému znásilnění dokázala ubránit, ale teď ví, jaké měla velké štěstí. Z napadení se ale doteď vzpamatovává.

„Kdyby těch ran bylo víc nebo o trochu výš, už bych o sobě nevěděla a té síle zla bych se neubránila. Něco mě ochránilo a změnilo směr a já děkuji, i když strach zůstává,“ prozradila herečka s tím, že je naštěstí v pořádku a absolvovala výslech na policii i ošetření v nemocnici.

Dokázala se tak vcítit do obětí, které neměly takové štěstí jako ona, aby násilníkovi unikly.

„Nejsem znásilněná, ale víc jsem porozuměla, a to i díky následnému vyslýchání od laskavých a soucitných policistů (měla jsem štěstí), přes kontrolu lékařů, kteří už tak laskaví nebyli, i když přes upřímné slzy se probudili, a nakonec přišla soucitná lékařka, která probudila soucit i u svých kolegů. Porozuměla jsem trošku víc, jak to “oběti“ nemají jednoduché a musí ustát další a další překážky, které jejich bolavé duše a těla musí překonat k cíli, který bohužel není v tomhle “soudním” nesoudném světě jistý. Proto “oběti”, buďte “objetí”, obejmutí a naslouchaní, a i když ne hned, pak třeba někdy to přijde! Sílu k důvěře a lásce vám všem,“ dodala dále herečka.

Ta si myslela, že už si nepříjemné životní okamžiky vybrala na dlouhá léta dopředu. V minulosti se přitom podle svých slov potýkala s potratem, strachem o zdraví narozeného miminka i zradou některých přátel, kteří jí manipulovali a okrádali ji. Nikdy ale neměla takový strach jako u napadení, kterému byla navíc přítomna její maminka.

„Nikdy jsem se tak nebála, ne o sebe, ale o svou maminku, která byla se mnou, o život svých dětí, které by beze mne měly jiný život. Touha žít pro ně a ochránit tu, co mi umožnila tu být a žít, a žít tak, jak umím nejlíp. Protože by je to všechny zlomilo,“ uvedla herečka. ■