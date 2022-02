Moderátorka si vystřelila z Kim Kardashian: Pokusila se napodobit její plavkovou fotku a fanoušci šli do kolen

Nadia Sawalha Profimedia.cz

Na snímku se objevila v černých kalhotkách, topu a rukavicích. V outfitu zapózovala na své zahradě a vystavila na odiv křivky i s celulitidou.

Imitovala Kim, která obdobně zapózovala na dovolené na Bahamách, v plavkách vlastní značky SKIMS.

„Když jsme se s Kim domluvily, že nafotíme tyhle snímky, mělo to jasná pravidla. Jasná pravidla, Kim!“ pobavila i popiskem k fotografii.

„Měly jsme obléknout kalhotky, top s dlouhým rukávem a motorkářské rukavice. Proč nikdo nezmínil taky falešné opálení?“ narážela na svůj bílý zadek, který v porovnání s Kim opravdu trochu svítil.

Není to poprvé, co Nadia imitovala Kim Kardashian. Napodobila také její legendární model Balenciaga, který Kim v září vynesla na bál Met Gala. Od hlavy až k patě se zahalila do černé a výsledný efekt byl dost podobný tomu, co předvedla Kim na červeném koberci. ■