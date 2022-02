Vztah na dálku zatím zvládá: Půvabná zpěvačka se pochlubila přítelem, vedle kterého jen září

Nelly Řehořová Herminapress

Společně se pár objevil na konkurzu nového muzikálu z písní skupiny Olympic Okno mé lásky. „Matyáš momentálně dodělal zkoušky a přiletěl domů. Dorazil se mnou jako psychická podpora,“ řekla Super.cz mladá zpěvačka, která jen září.

„On studuje v Anglii námořní architekturu, a tak jednou za čtrnáct dní já letím do Anglie nebo on do Čech. Cestování i přes covid docela zvládáme. Voláme si každý den, nechci zažít ani jeden den, kdy bych neslyšela aspoň jeho hlas. Jsem moc ráda, že je teď v Čechách a mohl mi být oporou na konkurzu," sdělila nám Nelly, které zatím vztah i přes kilometry, které je dělí, vychází.

Když zrovna netráví čas se svým partnerem, věnuje se především zpěvu a své práci. Na svém kontě má několik muzikálových rolí a jednu možná před sebou. „Když vznikl Olympic, ještě jsem nebyla na světě, ale některé písničky znám. Nejraději mám Hvězdu na vrbě, kterou i zpívám v muzikálu Rebelové. Než jsem šla na konkurz, poslechla jsem si některé písně, abych měla trochu přehled,“ svěřila se v Divadle Broadway mladá zpěvačka. ■