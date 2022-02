Tereza Ramba s dětmi v náručí jen září: Jak herečka zvládá roli dvojnásobné maminky?

Tereza Ramba Foto: archiv T. Ramby

Se svými ratolestmi v náručí se nyní herečka zvěčnila a popsala, jak novou životní roli, kdy musí pečovat o dvě děti, zvládá.

„Kdybych si mohla něco vzkázat z druhého bytí maminkou do prvního, bylo by to, jak strašně to letí. A že ten prcek Slunce, kterej vůbec nespinká a já houpu jak blázen, že to šíleně uteče a on spinkat začne. A nastane doba, kdy to dítě, který nenávidí kočárek a jenom se nosí, začne ťapat jako tůrista a odmítat nosítka i šátky, že mi to skoro bude líto,“ svěřila se herečka.

Ta měla druhý porod o něco klidnější, ale i péči o miminko si užívá jinak.

„Proto se neznervózňuju, a když to jde, držím pozici na gauči, Hvězdičku nejhodnější v náručí, vývar, kniha a láska. Už vím, že to všechno bude jednou pryč. Brzo, ani ty probdělé noci nejsou tak bolavé. Užívám si i ty,“ svěřila se Tereza, která coby dvojnásobná máma jen září. ■